8 دراجين يمثلون فريق "الإمارات" في جولة إسبانيا

المصدر: وام

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أعلن فريق "الإمارات" للدراجات الهوائية عن تشكيلة تتضمن 8 دراجين سيشاركون في جولة إسبانيا، التي تعدُّ آخر الجولات الكبرى هذا العام.

وتنطلق فعاليات الجولة من مدينة أوترخت الهولندية في 19 أغسطس الحالي ، قبل التوجه جنوباً إلى إسبانيا، لتنتهي بالعاصمة الإسبانية مدريد في 11 سبتمبر المقبل بعد مسار إجمالي بطول 3280 كم.

ويشارك فريق الإمارات في جولة إسبانيا بتشكيلة تضع الفوز نصب أعينها في اختصاصات متعددة، حيث سيتولى جواو ألميدا مهمة الفوز بالتصنيف العام، فيما سيقود زميله باسكال أكرمان سباقات السرعة.

وتشهد هذه الجولة المشاركة الأولى للإسباني الشاب خوان أيوسو /19 عاماً/ دراج الفريق، والذي سيكون أصغر دراج يشارك في الجولة هذا العام.

وقال جواو ألميدا: "ستكون هذه مشاركتي الأولى في جولة إسبانيا، وأتطلع لانطلاقها. لم أكن في أفضل حال في الأشهر الماضية، لكنني تمكنت من تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة متقدمة في جولة بورجوس، بما في ذلك فوزي في المرحلة النهائية، ما عزز ثقتي بنفسي وبقدراتي".

وأوضح: "أشعر أنني بحال أفضل الآن، وأثق بقدرتنا على تحقيق إنجازات بارزة في الجولة بفضل تشكيلتنا القوية. من الصعب أن أتوقع مجريات السباقات، وستكون أهدافنا أكثر وضوحاً مرحلة تلو الأخرى، ولاسيما لأن مسار الجولة سيكون طويلاً جداً انطلاقاً من أوترخت وانتهاء في مدريد، لكنني أتطلع لخوض هذه التحديات".

ويتولى مدير فريق الإمارات ماتين فرنانديز /إسبانيا/ قيادة تشكيلة الفريق، وذلك إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان /سلوفينيا/ ومانويل موري /إيطاليا/.

وتتضمن التشكيلة 8 دراجين، هم الألماني باسكال أكرمان، والبرتغالي جواو ألميدا، والإسباني خوان أيوسو، والأمريكي براندون ماكنالتي، والكولومبي سيباستيان مولانو، والبرتغالي إيفو أوليفييرا، والسلوفيني يان بولانك، والإسباني مارك زولر.



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