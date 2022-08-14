ميرزا يقتنص الميدالية السابعة للإمارات في «ألعاب التضامن الإسلامي»

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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أضاف دراج منتخبنا الوطني يوسف ميرزا ميدالية برونزية جديدة للإمارات ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية في الفترة من 9 إلى 18 الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة، وتشارك الإمارات فيها بـ53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة، وتقام فعالياتها على 13 موقعاً بحضور 2000 متطوع.

ونجح ميرزا في اقتناص الميدالية الثانية بالنسبة له في سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم بعد تحقيق ذهبية سباق النقاط بمسابقة المضمار، لترتفع حصيلة الإمارات من الميداليات في الدورة إلى 7 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لمنتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم.

وحصد الدراج الإيراني محمد جانج خانلو ذهبية المركز الأول والدراج الجزائري يوسف رقيقي فضية المركز الثاني.

وحلت الإمارات في المركز الـ14 بجدول الترتيب العام برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية.

وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 146 ميدالية بواقع 52 ذهبية و51 فضية و43 برونزية.

وحقق الرباع أحمد مصطفى نتائج طيبة في مشاركته بمسابقة وزن 81 كغ محققاً 225 كغ في المجموع العام، كما أنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي منافسات وزن 67 كغ بتحطيم رقمه في الرفعات بزيادة 8 كغ عن رقمه السابق في بطولة آسيا للشباب بأوزبكستان، ويشارك منتخبنا الوطني للسباحة اليوم في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، كما يستكمل منتخبنا الوطني للرماية مشاركته بالدورة عن طريق مسابقة الاسكيت، وتختتم الرباعة مي المدني مشاركة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال في الدورة، بينما يصل اليوم إلى مدينة قونية التركية منتخبنا الوطني للكاراتيه.

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