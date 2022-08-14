7 من شبابنا لربع نهائي مونديال المواي تاي

المصدر: كوالالمبور - البيان

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تأهل 7 لاعبين من منتخب الأمل الإماراتي للمواي تاي لمرحلة الدور ربع النهائي في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين والشباب في كوالالمبور.

وشهدت نزالات البطولة تأهل لاعب منتخبنا زيد طارق لوزن تحت 48 كجم لفئة 14 - 15 سنة، ورافي رمزي لفئة تحت 81 كجم 16 – 17 سنة، وأحمد وسيم كناكري في منافسات وزن تحت 40 كجم لفئة 12 – 13 سنة ، وأيضا محمد كريم الشعري في منافسات وزن تحت 46 كجم لفئة 13-١٢ سنة.. ولاعبنا بشار أحمد الصوالحة في وزن تحت 50 كجم في فئة 12 – 13 سنة، ومنصور المنصوري في وزن تحت 52 كجم لعمر 12 – 13 سنة، وأيضا عبدالله الشحي في منافسات وزن تحت 45 كجم بين 16 – 17 سنة.

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