«غولف» الإمارات يغادر إلى المغرب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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غادرت فجر اليوم السبت عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخباتنا الوطنية للغولف بفئات «الرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات» لإقامة معسكرها الخارجي في مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 13 ولغاية 27 أغسطس الجاري، ويأتي المعسكر في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في بطولة ايزنهاور العالمية، والمقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 27 أغسطس ولغاية 3 سبتمبر المقبل، والبطولة العربية لقواعد اللعبة والسيدات والتي تحتضنها تونس بمدينة الحمامات خلال الفترة من 3 ولغاية 9 أكتوبر المقبل، والبطولة العربية 41 للرجال والتي تحتضنها الجمهورية التونسية بمدينة سوسة خلال الفترة من 6 ولغاية 13 نوفمبر المقبل.

بعثة المنتخبات

وتتكون بعثة منتخباتنا من 27 فرداً برئاسة اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد وكل من خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد والمدربين سمير الولاني وإبريل فيرون و20 لاعباً ولاعبة، وعلى مستوى المنتخبات اللاعبين أحمد سكيك وعبد الله المشرخ فئة (الرجال) وراشد الجسمي ومحمد سكيك وعبد الله السويدي فئة (الشباب)، وسلطان الجسمي وعبد الله كلبت وعلي الحاج فئة الناشئين، وعبد الله درويش وحميد السويدي بفئة الأشبال واللاعبات علياء العمادي وحمدة الشامسي وسارة علي أبو بكر، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات في إطار إعدادهم للمستقبل وهم علي عادل وزايد عادل وراشد الحفيتي وسلطان العويس وراشد النقبي واللاعبات شهد السويدي وريم الحوسني.

وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن خطط وبرامج الاتحاد تنسجم واستراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى تطوير مستويات جميع اللاعبين بمختلف المراحل دون استثناء للحاق بالمستويات القارية والعالمية وصولاً للأهداف المنشودة.

وأضاف اللواء الهاشمي أن الاتحاد يحرص على توفير كل متطلبات النجاح لمنتخباتنا والاستفادة القصوى والاستعدادات خلال المعسكر.

شكر وتقدير

وأكد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد أن جميع متطلبات النجاح لعناصر منتخباتنا متوفرة، وأضاف أن أول حصة تدريبية سينفذها جميع اللاعبين واللاعبات صباح غداً الأحد تحت إشراف المدربين سمير الولاني وابريل فيرون وتستمر قرابة 4 ساعات على أرض ملعب الغولف الملكي دار السلام في مدينة الرباط المغربية.

وأوضح الشامسي أن برنامج المعسكر الخارجي يتضمن التدريبات اليومية والمكثفة للجميع في سعيهم للوصول بجميع عناصر المنتخبات للمستوى المنتظر والمنشود، هذا إلى جانب المنافسات التي سيتم تنظيمها مع اللاعبين المتواجدين بمكان المعسكر من اللاعبين المغاربة والعديد من لاعبي الدول العربية المتواجدين بمعسكراتهم بالمغرب.

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