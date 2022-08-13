اللقب طموح زوارق أبوظبي في المونديال

المصدر: كوبسكيس - ليتوانيا

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تخوض زوارق الإمارات اليوم التحدي الأخير والنهائي من خلال الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والمقامة في مدينة كوبكيس في ليتوانيا عبر انطلاق تفاصيل السباق الرئيس والختامي للجولة غداً ويمثل الإمارات حامل لقب البطولة فريق أبوظبي بزورق 1 بقيادة راشد القمزي وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري، بالإضافة للحضور القوي لزورق الشارقة بقيادة سامي سيليو عبر المنافسة.

ويأتي اختبار السباق الرئيس للجولة الثانية وسط ظروف قوية بعد أن سجل منصور المنصوري في الجولة الماضية المركز الثاني ليكون وصيف المنافسة بـ15 نقطة في حين يتصدر الترتيب العام زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة وثالثاً النرويجي توبايس مونتي كاس برصيد 12 نقطة، وكانت الجولة الافتتاحية التي أقيمت قبل أسبوعين من الآن قد شهدت تعطل وخروج زورق حامل اللقب بقيادة راشد القمزي الذي يسعى للتعويض من خلال الجولة الثانية والعودة بقوة للمنافسة والدفاع عن اللقب.

وتأتي انطلاقة السباق الرئيس على مسار يمتد إلى مسافة 1660 متراً على بحيرة كوبسكيس التي تعد عصب الحياة في المدينة وأحد المعالم الرئيسة من خلالها، حيث تستضيف هذه المدينة السباق المرة الثانية بعد أن كانت الاستضافة الأولى في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن نتابع غداً إثارة قوية على مياه البحيرة مع المنافسين التسعة عشر وخاصة مع تحديد ملامح الانطلاقة للسباق.

وتبدأ الأحداث مع الاجتماع التنويري في الصباح الباكر للمتسابقين وفي العاشرة صباحاً بتوقيت ليتوانيا، ثم لاحقاً فترة التجارب الحرة والتمهيد والإحماء للمشاركين عبر مسار السباق، قبل الانتقال للحظة الأهم من غداً وهي انطلاقة السباق الرئيس في الخامسة مساء ومن المتوقع أن يستمر السباق خمساً وأربعين دقيقة يعقبها التتويج للأوائل في الختام.

وعن مسار السباق، فسيكون ممتداً على ضفاف النهر وعلى ست بوابات هوائية ويبلغ المسار الإجمالي كما ذكرنا مسبقاً 1660 متراً، وستكون المسافة بين أطول بوابتين 530 متراً وهي الواقعة بين البوابتين رقم 3 و4 بالتحديد، ويمتلئ المسار بالمسافات الطويلة في أكثر من موقع، ما يعطي توقعات كبيرة أن نشاهد اليوم سرعات عالية جداً للزوارق وأيضاً تجاوزات في مسار السباق إذ سيكون لذلك إثارة أكبر عبر المنافسة، الجدير بالذكر أن مسار السباق في الموسم الحالي قد اختلف عن الموسم الماضي وبزيادة 50 متراً بالإضافة إلى أنه يمتد على ست بوابات هوائية مختلفة من خلال المسار.

وتعقد زوارق فريق أبوظبي آمالاً كبيرة من خلال الجولة الحالية وخاصة مع التجهيز الفني القوي للمشاركة والإعداد للزوارق بقيادة مدرب الفريق الإيطالي جيدو كابليني الذي استعد بشكل متكامل من أجل ثانية جولات البطولة، وعن ذلك أكد ناصر الظاهري راديو مان راشد القمزي عبر المنافسة أن جهوزية واستعداد الفريق للجولة جاءت كي تتناسب مع الطموح إلى الدفاع عن اللقب والاستمرار في المقدمة وقال الظاهري: نحن في قمة الجهوزية الفنية للجولة الحالية ونتوقع نتائج إيجابية من زوارق أبوظبي فقط نتمنى ألا ندفع ثمن أخطاء الآخرين مثلما حدث مع راشد القمزي في الجولة الماضية حينما التف عليه وبشكل خطأ زورق البولندي مارسيزلاك ليخرجه من المنافسة بعد أن كان في الصدارة حتى منتصف السباق، وأكد الظاهري الدور الكبير الذي يقوم به الراديو مان من خلال السباق مع المتسابق وفي تقديم التوجيهات المختلفة له من خلال مراحل السباق من أجل تقديم المستوى الأفضل والوصول للنتائج المطلوبة.

وكشف الظاهري عن صعوبة المسابقة في ظل طموحات بقية المشاركين والمتسابقين الحاضرين في هذه الجولة وأبرزهم صاحب الأرض الليتواني إدجراس ريابكو على زورقه 41 وزورق الشارقة بقيادة سامي سيليو صاحب الخبرة الكبيرة في منافسات الفورمولا 1 وأيضاً إلى جانبه زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي والأمريكي برينت ديرلارد وقال الظاهري: أسماء قوية حاضرة في السباق الختامي للجولة اليوم ونتوقع أن تكون هناك إثارة قوية جداً في السباق للوصول للمراكز الأولى وحصد النقاط.

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