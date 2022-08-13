قرص الهوكي يقتل لاعباً روسياً شاباً

المصدر: البيان

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قتل أول أمس الخميس لاعب روسي شاب للهوكي على الجليد بضربة قرص الهوكي.

وتوفي فسيفولود مالكوف، لاعب نادي تسيسكا الروسي للهوكي على الجليد والبالغ 14 عاما، أثناء حصة تدريبة أول أمس الخميس.

ووقع الحادث أثناء إحدى الحصص التدريبة، حيث تلقى اللاعب الشاب ضربة من أحد المدافعين، وأصابه قرص الهوكي في صدره نحو منطقة القلب، ليقوم طبيب الفريق على الفور بمساعدة لاعب الهوكي وتنفيذ جميع إجراءات الإنعاش واستدعاء سيارة إسعاف، لكن قلب الشاب الصغير توقف عن النبض، بعد أن تم نقله إلى المستشفى، بحسب "روسيا اليوم".

وأعرب النادي الروسي عن أحر تعازيه لوالدي وأقارب وأصدقاء مالكوف.

وتعهد النادي بتقديم كل المساعدة اللازمة لأسرة اللاعب الراحل، بالإضافة إلى إجراء تحقيق داخلي في جميع ملابسات الحادث.

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