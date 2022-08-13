أصحاب الهمم يهدون الإمارات ميداليتين في «ألعاب التضامن»

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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أهدى منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم، الإمارات ميداليتين برونزيتين في مسابقة الفرق والفرق مختلط في المنافسات التي أقيمت على ميدان سارا أوغلو للرماية بقونية ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة، وتشارك الإمارات فيها بـ 53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة، وتقام فعالياتها على 13 موقعاً بحضور 2000 متطوع.

وحقق كل من حبيب البلوشي ومحمد الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، فيما أضاف كذلك حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط، حيث يتبقى لمنتخبنا الوطني فرصة إضافة ميدالية برونزية عن طريق محمد الشحي في مسابقة الفردي التي تقام اليوم.

وأعربت اللاعبة هيفاء النقبي عن سعادتها بالإنجاز البرونزي وتتويج جهودها بعد مشاركتها في الدورة، لاسيما وأن المشاركة شهدت مستويات متقدمة في جميع المراحل، وقالت: أهدي الإنجاز لقيادتنا الرشيدة، وإلى زوجي الذي وثق في قدراتي ورافقني إلى هنا من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي يسعى إليها جميع الرياضيين.

وحقق وفدنا الرياضي المشارك بالدورة 6 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية و3 برونزيات، حيث حصد أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني 3 ميداليات بمسابقات المضمار، إذ فاز بالميدالية الذهبية في سباق الاسكراتش، لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الامنيوم، والميدالية البرونزية في سباق النقاط، فيما أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لأصحاب الهمم.

وودع الرامي حمد الكندي منافسات التراب بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة محققاً رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي في الجولات التأهيلية برصيد 125 طبقاً من إجمالي 125 طبقاً.

وأنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي منافسات الخطف بوزن 67 كغ برفع الأثقال بمحاولة واحدة ناجحة من 3 محاولات محققاً وزن 95 كغ في المحاولة الأولى.

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