«الإمارات للدراجات» ضمن المتوجين في جولة دو لان

المصدر: باريس - وام

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فاز جورج بينيت دراج فريق «الإمارات» بالمركز الثالث في المرحلة الثالثة من جولة دو لان، بعدما قدم أداء قوياً في السباق، الذي أقيم على مسار هضبي قصير شديد الانحدار بطول 131 كم من بلاتو دو تيفيل إلى ليلكس ليكون ضمن الدراجين الثلاثة على منصة التتويج بهذه المرحلة.

وكان بينيت تعرض لمشكلة في السباق بعدما علق جورباً في ترس دراجته الخلفي.

وقال بينيت: «استمتعت جداً بخوض هذا السباق، لكنني كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل..واجهت بعضاً من سوء الحظ؛ إذ علق شيء ما بدراجتي في مسافة التسلق النهائية، ولم أتمكن من تعويض الوقت الذي فقدته.

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