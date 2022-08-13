«زوارق أبوظبي» تخوض سباق السرعة اليوم

المصدر: كوبكيس (ليتوانيا) - وام

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تنطلق اليوم بمدينة كوبكيس في ليتوانيا منافسات تحدي سباق السرعة والزمن الأفضل بالجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2. وتشهد المنافسات مشاركة قوية لزوارق الإمارات ممثلة في فريق أبوظبي بزورق 1 لحامل اللقب راشد القمزي وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري وأيضاً مشاركة زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو. ويتواصل مشوار فريق أبوظبي للفوز بلقب البطولة في موسم 2022.. ويخوض الفريق المنافسات بطموحات كبيرة؛ كونه حامل اللقب عن الموسم الماضي وبطل المسابقة في موسمي 2017 و2019 أيضاً. وكانت الجولة الافتتاحية لبطولة هذا الموسم شهدت فوز زورق أبوظبي 36 بقيادة المنصوري بالمركز الثاني، فيما تعرض زورق أبوظبي 1 بقيادة القمزي للخروج من المنافسة بعد أن كان متصدراً حتى منتصف السباق، وذلك بسبب التفاف خطأ من زورق منافس.

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