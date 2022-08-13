«مونديال الفنون القتالية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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قرر الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة تنظيم بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبوظبي، من 17 إلى 20 أغسطس الحالي، ضمن الاتفاقية التي نصت حقوقها على استضافة الحدث 3 سنوات مقبلة. وتتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عامًا. ووصل عدد اللاعبين إلى 498 لاعباً من 41 دولة للمنافسة؛ بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة مقارنة ببطولة العالم للناشئين 2021 ببلغاريا، والتي جذبت 331 رياضياً من 23 دولة. ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة 3 فئات من المنافسات.

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