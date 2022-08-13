«بعثة منتخبات الغولف» إلى معسكر المغرب اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخباتنا الوطنية للغولف بفئات «الرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات» لإقامة معسكرها الخارجي في مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 13 ولغاية 27 أغسطس الجاري، ويأتي المعسكر في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في بطولة ايزنهاور العالمية، والمقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 27 أغسطس ولغاية 3 سبتمبر المقبل، والبطولة العربية لقواعد اللعبة والسيدات والتي تحتضنها الجمهورية التونسية بمدينة الحمامات خلال الفترة من 3 ولغاية 9 أكتوبر المقبل، والبطولة العربية 41 للرجال والتي تحتضنها الجمهورية التونسية بمدينة سوسة خلال الفترة من 6 ولغاية 13 نوفمبر المقبل.

وتتكون البعثة من 27 فرداً برئاسة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد وخالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد والمدربين سمير الولاني وإبريل فيرون و20 لاعباً ولاعبة، وعلى مستوى المنتخبات اللاعبين أحمد سكيك وعبدالله المشرخ فئة (الرجال) وراشد الجسمي ومحمد سكيك وعبدالله السويدي فئة (الشباب)، وسلطان الجسمي وعبدالله كلبت وعلي الحاج فئة (الناشئين)، وعبدالله درويش وحميد السويدي بفئة (الأشبال)، واللاعبات علياء العمادي وحمدة الشامسي وسارة علي أبو بكر، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات في إطار إعدادهم للمستقبل، وهم علي عادل وزايد عادل وراشد الحفيتي وسلطان العويس وراشد النقبي، واللاعبات شهد السويدي وريم الحوسني.

خطط وبرامج

وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي أن الخطط والبرامج تنسجم واستراتيجية الاتحاد، التي تهدف إلى تطوير مستويات جميع اللاعبين بمختلف المراحل دون استثناء، للحاق بالمستويات القارية والعالمية، وصولاً للأهداف المنشودة. وأضاف اللواء الهاشمي إن الاتحاد يحرص على توفير كل متطلبات النجاح لمنتخباتنا والاستفادة القصوى خلال المعسكر، وجميعها وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، والتي قطعنا من خلالها شوطاً بعيداً على صعيد المراحل السنية لبناء قاعدة راسخة من اللاعبين الواعدين من الجنسين، معتمداً على البرنامج الوطني لإعداد الناشئين، والذي بدأنا نجني ثماره برفد المنتخب الأول بعدد متميز من اللاعبين الذين أظهروا براعة ومقدرة وهم الأمل المنتظر للعبة بالدولة.

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