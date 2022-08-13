كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو 10 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، بنادي النصر في دبي، وبمشاركة مجموعة من نخبة الأندية واللاعبين على الساحة المحلية.

وتشهد البطولة، مواجهات حماسية في فئات الكبار والشباب والناشئين، وتتنافس خلالها الأندية المشاركة على الفوز بالبطولة وتقديم مستويات رفيعة من الأداء تثبت جدارتها بإحراز اللقب.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يواصل الاتحاد جهوده الرامية للارتقاء بالمشهد الرياضي في الدولة. ويُعد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز البطولات التي تؤهل مواهبنا الصاعدة لخوض منافسات مرموقة على مستوى المنطقة والعالم مستقبلاً، لا سيما أن التنظيم يراعي أرقى المعايير المماثلة للفعاليات العالمية».

وأوضح: «تصب أهداف البطولة في استراتيجية الاتحاد التي ترتكز على التطوير الدائم للمواهب وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً».

وتستند دورة هذا العام إلى النجاح الذي حققته الدورة السابقة، بعد اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن 3 فئات عمرية تتيح للمحترفين التنافس فيما بينهم لاستعراض إمكانياتهم الفريدة، وتسليط الضوء على اليافعين الصاعدين لرفد المنتخب بمزيد من المواهب المتميزة، فضلاً عن توفير وجهة مثالية لعشاق الجوجيستو من جميع الأعمار.

أهداف

وقال أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «يُعد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز الفعاليات المرتقبة على أجندة البطولات الرياضية بالإمارات».

وأوضح: «تنسجم قيم الجوجيتسو القائمة على التواضع والثقة بالنفس والاحترام مع أهداف نادينا التي تسعى لنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وتوعية المجتمع بأهميتها. ويتطلع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى المشاركة في البطولة، التي تتيح له إثراء سجله الحافل بالإنجازات واستكشاف مزيد من اللاعبين الموهوبين لتعزيز حضور النادي وحصد المزيد من النجاحات والميداليات في المستقبل».

ويظل باب التسجيل للمشاركة في البطولة، التي استقطبت حتى اليوم ما يزيد على 100 لاعب، مفتوحاً حتى 5 سبتمبر المقبل. ويخصص اتحاد الإمارات للجوجيتسو جائزة مالية بقيمة 270 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، و240 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشباب و210 آلاف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين.

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