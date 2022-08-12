فريق "الإمارات" يعتلي منصة التتويج في المرحلة الثالثة من جولة دو لان للدراجات

المصدر: وام

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فاز جورج بينيت دراج فريق "الإمارات" بالمركز الثالث في المرحلة الثالثة من جولة دو لان، بعدما قدم أداء قوياً في السباق، الذي أقيم على مسار هضبي قصير شديد الانحدار بطول 131 كم من بلاتو دو تيفيل إلى ليلكس ليكون ضمن الدراجين الثلاثة على منصة التتويج بهذه المرحلة.

وكان بينيت تعرض لمشكلة في السباق بعدما علق جورب في ترس دراجته الخلفي ..ومع وصوله للمرحلة الثالثة، انطلق بينيت بأداء هجومي قوي أمام منافسيه في المجموعة المتقدمة، بمن فيهم أنطونيو بيدريرو /موفيستار/ الذي فاز بالمركز الأول في المرحلة، هاري سويني /لوتو-سودال/، الذي احتل المركز الثاني، بينما حل بينيت ثالثاً.

وقال بينيت: "استمتعت جداً بخوض هذا السباق، لكنني كنت أتمنى تحقيق نتيجة أفضل ..واجهت بعضاً من سوء الحظ؛ إذ علق شيء ما بدراجتي في مسافة التسلق النهائية، ولم أتمكن من تعويض الوقت الذي فقدته ..ومع ذلك، استمتعت بخوض السباق إلى جانب مجموعة من زملائي المميزين الذين قدموا لي دعمهم طوال المرحلة".

وبهذه النتيجة، تمكن بينيت من التقدم للمركز السابع في التصنيف العام النهائي للجولة.

ويستعد فريق الإمارات الآن للمشاركة في جولة ليموزين التي تقام في فرنسا الأسبوع المقبل.

وام/أحمد زهران/رضا عبدالنور

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