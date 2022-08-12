انطلاق بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو الشهر المقبل في دبي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، بنادي النصر في دبي، وبمشاركة مجموعة من نخبة الأندية واللاعبين على الساحة المحلية.

وتشهد البطولة، التي تعتبر ثاني أبرز مسابقة محلية ضمن أجندة الاتحاد مواجهات حماسية في فئات الكبار والشباب والناشئين، وتتنافس خلالها الأندية المشاركة على الفوز بالبطولة وتقديم مستويات رفيعة من الأداء تثبت جدارتها بإحراز اللقب.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يواصل الاتحاد جهوده الرامية للارتقاء بالمشهد الرياضي في الدولة ..ويُعد كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز البطولات التي تؤهل مواهبنا الصاعدة لخوض منافسات مرموقة على مستوى المنطقة والعالم مستقبلاً، لاسيما أن التنظيم يراعي أرقى المعايير المماثلة للفعاليات العالمية".

وأوضح: "تصب أهداف البطولة في استراتيجية الاتحاد التي ترتكز على التطوير الدائم للمواهب وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة على صعيد اللعبة".

وتستند دورة هذا العام للنجاح الذي حققته الدورة السابقة، بعد اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن 3 فئات عمرية تتيح للمحترفين التنافس فيما بينهم لاستعراض إمكانياتهم، وتسليط الضوء على اليافعين الصاعدين لرفد المنتخب بمزيد من المواهب المتميزة، فضلاً عن توفير وجهة مثالية لعشاق الجوجيستو من جميع الأعمار.

وقال أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: "تعد بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز الفعاليات المرتقبة على أجندة البطولات الرياضية بالإمارات".

وأوضح: "تنسجم قيم الجوجيتسو القائمة على التواضع والثقة بالنفس والاحترام مع أهداف نادينا التي تسعى لنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وتوعية المجتمع بأهميتها. ويتطلع النادي إلى المشاركة في البطولة، التي تتيح له إثراء سجله الحافل بالإنجازات واستكشاف مزيد من اللاعبين الموهوبين لتعزيز حضور النادي وحصد المزيد من النجاحات والميداليات في المستقبل".

ويظل باب التسجيل للمشاركة في البطولة، التي استقطبت حتى اليوم ما يزيد على 100 لاعب، مفتوحا حتى 5 سبتمبر المقبل.

ويخصص اتحاد الإمارات للجوجيتسو جائزة مالية بقيمة 270 ألف درهم إماراتي لأصحاب المراكز الثلاث الأولى في فئة الكبار، و240 ألف درهم إماراتي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشباب و210 آلاف درهم إماراتي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين.

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