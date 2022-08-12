أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

المصدر: وام

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قرر الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة تنظيم بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبوظبي، من 17 إلى 20 أغسطس الحالي، ضمن الاتفاقية التي نصت حقوقها على استضافة الحدث 3 سنوات قادمة.

وتقام منافسات البطولة في صالة جوجيتسو أرينا، كما سيتم بثها مباشرة على موقع immaf.tv عالمياً بالإضافة لنقل قرعة البطولة في 16 أغسطس.

وتتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عامًا. ووصل عدد اللاعبين إلى 498 لاعباً من 41 دولة للمنافسة؛ بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة مقارنة ببطولة العالم للناشئين 2021 ببلغاريا، والتي جذبت 331 رياضياً من 23 دولة.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة 3 فئات من المنافسات ابتداءً من الناشئين من 12 إلى 13 عاماً فئة C، والناشئين من 14 إلى 15 عاماً فئة B والناشئين من 16 إلى 17 عاماً فئة A.

وتم تعديل المجموعات حسب القواعد الموحدة فيما يتعلق بمرحلة التطوير والسلامة لكل فئة عمرية وفقًا لما نصحت به لجان الشؤون الطبية والتدريبية والتنظيمية التابعة للاتحاد الدولي الذي لا يسمح بضربات الرأس للمنافسين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كما سيتم رفع مستوى المنافسة هذا العام من خلال اعتماد شروط فنية خاصة بالتسجيل والالتحاق؛ حيث يحتاج اللاعبون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 17 عامًا إلى الحصول على درجة "برتقالية"، بينما ستظل الدرجة "الصفراء" شرطًا على الذين تترواح أعمارهم بين 12 و13 عاماً.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالإمارات: "بعد استضافة الحدث الرائد للشباب والكبار في يناير، يسعدنا استضافة بطولة العالم للناشئين لهذا العام في أبوظبي حيث تمثل هذه الشريحة أولوية استراتيجية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة".

وأوضح: "هدفنا هو تمكين وتنمية جيل جديد من لاعبي الفنون القتالية المختلطة ذوي المهارات العالية والمؤهلين ..ونتطلع لاستضافة العالم مرة أخرى في أبوظبي هذا الصيف ودعم الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة في جهودهم المستمرة لتنمية الناشئين والارتقاء بهواة هذه الرياضة".

وأكد كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: "لا شك أن الناشئين أحد أكبر ركائز النمو في منظومتنا أتاح عدد كبير من الاتحادات الوطنية حول العالم الفرصة للناشئين بالمشاركة في بطولاتهم الوطنية الافتتاحية هذا العام ونسعى بذلك لرفع مستوى الكفاءة الفنية في البطولة للمشاركين هذا العام".





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