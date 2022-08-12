دعم أسري لهيفاء النقبي

المصدر: قونية - أحمد كمال

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يحرص حسين كاظم ناصر على دعم زوجته هيفاء النقبي لاعبة منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم، الفائزة بالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط مع زميلها حبيب البلوشي، إذ رافقها خلال سفرها إلى قونية للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي وتشجيعها على تحقيق الإنجازات وقال: كنت على ثقة بتحقيق هذا الإنجاز المشرف لأني أتابع زوجتي بصفة مستمرة في المنافسات والتدريبات التي تقوم بها وأقدر حجم الجهد الذي تبذله في المجال الرياضي، وهذا واجبي نحوها وأشعر بأن ما أقوم به أمر عادي وأفخر بهذا الإنجاز وأعرف قيمته جيداً، ولا سيما أنني رياضي وهذا الأمر هو الأهم في مسيرة أي لاعب يمثله وطنه في المحافل الكبرى حين يقف على منصات التتويج.

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