اختبار جديد للقمزي في مونديال «فورمولا 2»

المصدر: كوبكيس، ليتوانيا - وام

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يستعد راشد القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة بطل العالم لسباقات فورمولا 2 لاختبار جديد وصعب في مسيرته الرياضية من خلال منافسات الجولة الثانية لبطولة العالم، بمدينة كوبكيس جنوب ليتوانيا.ويأمل القمزي في تعويض النقاط التي فقدها خلال الجولة الأولى، بمدينة أوجستو في بولندا في يوليو الماضي، حيث كان متصدراً للسباق الرئيسي حتى منتصف السباق ولكنه تعرض لخطأ التفاف أحد الزوارق في أحد منحنيات مسار السباق ليخرج من المنافسة بخطأ من منافس ويخسر 20 نقطة مستحقة خلال الجولة الافتتاحية بالموسم الذي يتطلع من خلاله للدفاع عن لقبه.

وتوجه القمزي بالشكر للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن دعمه ومتابعته المستمرة كانت خلف تحقيق الفريق للقب البطولة 3 مرات سابقة في غضون سنوات قليلة منذ بدء المشاركة فيها بموسم 2016.

وأكد القمزي أن جولة ليتوانيا ستكون تحدياً حقيقياً خاصة وأنها جولة التعويض بالنسبة له والعودة مجدداً للدفاع عن لقب البطولة؛ وقال: التحدي الحقيقي يبدأ في هذه الجولة، لأنني تعرضت لخسارة نقاط في الجولة الماضية؛ لا مجال للأخطاء هنا أو نزيف آخر للنقاط ولابد من تحقيق مركز متقدم للاستمرار في المنافسة.

ثناء

وبرغم النتيجة القاسية للقمزي في جولة الافتتاح، أكد القمزي أن زميله منصور المنصوري حقق نتيجة إيجابية في الجولة الافتتاحية حيث أحرز زورق أبوظبي 36 المركز الثاني.

وتستضيف كوبكيس إحدى جولات البطولة للموسم الثاني على التوالي حيث استضافت جولة الافتتاح في موسم 2021، وحل القمزي من خلالها في المركز الخامس قبل أن يكمل مشواره ويحصد لقب الجولات المتبقية ويحقق لقب موسم 2021.

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