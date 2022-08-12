أحمد المنصور.. رقم جديد في الغوص الحر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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نجح الغواص أحمد المنصور في تسجيل رقم إماراتي جديد خلال مشاركته الثانية على التوالي في بطولة العالم للغوص الحر، والتي أُقيمت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 – 9 أغسطس، وذلك بعد الغوص لمسافة 66 متراً تحت الماء بنفس واحد، ليكسب التحدي مع نفسه بعد أن حطم الرقم السابق الذي سجله في مشاركته الأولى بالمونديال قبل عام.

المنصور في حديثه لـ «البيان»، أكد أن الهدف وراء المشاركة هو تمثيل الإمارات بصورة مشرفة، واستطاع أن يكسب الرهان والتحدي مع نفسه بعد أن حطم الرقم الإماراتي السابق رغم أن تحضيراته جاءت بمجهود فردي وبنفقته الخاصة قبل أشهر من انطلاق الحدث الذي جمع أكثر من 23 غواصاً محترفاً من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه يعشق رياضة الغوص كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الآباء والأجداد قديماً، حيث يمتد مشواره في الغوص بواسطة أسطوانات الغاز منذ عام 1999 لغاية عام 2012 ثم بدأ رحلة الغوص الحر تحت إشراف المدرب يوسف الخاجة، وحرص على أخذ دورات تدريبية تحت إشراف أحمد الخوري بطل الإمارات سابقاً في الغوص الحر.

معسكرات خاصة

وأضاف المنصور أنه في عام 2013 احترف الغوص الحر وسافر لإقامة معسكرات خاصة في العديد من الدول حتى استطاع أن ينال رخصة تدريب معتمدة دولياً في الغوص الحر لتطوير كتم النفس إضافة إلى تدريب استخدام السلاح والصيد تحت الماء عام 2016، مما شجعه على المشاركة العام الماضي في مونديال شرم الشيخ التي سجل فيها 50 متراً و55 و57 على التوالي ليحرز تقدماً في النسخة التالية بمساندة وتشجيع من صديقه الغواص محمد الجنيبي بعد أن سجل رقماً جديداً وهو 55 متراً في فئة الزعانف وفي فئة النزول بالحبل حقق 61 و66 متراً.

وذكر المنصور الذي يسكن في أبوظبي، أنه كان يحرص على الذهاب أسبوعياً لـ «ديب دايف دبي» أعمق حوض غطس في العالم من أجل التحضير للبطولة في مصر، كما يتدرب في إحدى الصالات الرياضية إلى جانب التدريب في مسبح خاص، موضحاً أنه تواصل مع العديد من الجهات الرياضية قبل مشاركته في البطولة لتنظيم مشاركته وإيجاد حلول لمشكلة التفرغ أثناء المشاركة في الاستحقاقات الدولية، ويأمل أن تحظى هذه الرياضة بمزيد من الدعم والرعاية في الفترة المقبلة لحصد إنجازات جديدة لرياضة الإمارات.

مشاركة رسمية

وكشف المنصور عن أنه يتطلع إلى المشاركة في البطولة الدولية بتركيا في شهر أكتوبر من العام المقبل، والتي يشترط فيها المشاركة من خلال الاتحاد الرياضي المسؤول عبر وفد رسمي، حيث شارك في البطولات السابقة بصفته لاعباً ومدرباً.

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