10 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية البولينغ»

المصدر: دبي - وام

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يخوض منتخبنا الوطني للبولينغ غداً تحدياً جديداً من خلال مشاركته بالبطولة العربية التي انطلقت أمس بالقاهرة وتستمر حتى 19 أغسطس الجاري بمشاركة 10 منتخبات عربية، وتقام منافساتها بالمركز الدولي للبولينغ بالقاهرة.

وتشهد هذه البطولة النسخة العاشرة على مستوى منتخبات الرجال والسادسة على مستوى السيدات.

واتجهت بعثة منتخبنا الوطني أمس إلى القاهرة برئاسة أحمد خميس آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ مدير المنتخبات الوطنية.

وتضم البعثة المدرب ميكا وأحمد عتيق مدرباً مساعداً، و6 لاعبين هم حسين السويدي، ونايف عقاب، ومحمود العطار، وسلطان القبيسي، وعبيد السعدي، وعلي عاطي، و4 لاعبات بمنتخب السيدات هن كل من هند الحمادي وميرا البدو، وريم جمال وأسماء السويدي.

ويبدأ التدريب الرسمي للاعبين واللاعبات والاجتماع الفني للبطولة وحفل الافتتاح اليوم، على أن تنطلق المنافسات الرسمية غداً.

وأكد أحمد خميس أن لاعبي منتخبنا الوطني من الرجال والسيدات استعدوا جيداً خلال الفترة الماضية قبل المشاركة في البطولة، وذلك من خلال معسكر داخلي أقيم في دبي لأكثر من شهر، وقدموا خلاله أداء جيداً وسط دعم كبير من الجهاز الفني الذي اطمأن على كافة تفاصيل مشاركة اللاعبين. وأضاف: «نأمل في أن يحقق اللاعبون نتائج إيجابية في المشاركة العربية، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدموه في بطولة العالم بالسويد خلال يونيو الماضي، وأن تكون البطولة العربية انطلاقة جديدة لنتائج إيجابية».

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