أحمد بالهول: ندعم السعودية لاستضافة الألعاب الشتوية

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على هامش تواجد معاليه في مدينة قونية بجمهورية تركيا لمتابعة مشاركة وفد الإمارات بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.

واستعرض معاليه مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الرياضي، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لملف المملكة العربية السعودية في استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة عام 2029 في منطقة تروجينا بنيوم، باعتبارها خطوة مهمة نحو زيادة شعبية الرياضات الشتوية في منطقة غرب آسيا.

كما أكد معاليه كذلك دعم المملكة العربية السعودية لإنجاح استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، مع بحث إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات العمل الرياضي، بما يعود بالنفع على القطاع الرياضي في البلدين.

واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي جهود دولة الإمارات في تقديم نسخة افتتاحية مميزة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تقام لأول مرة لفئة الشباب من الرياضيين بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أهمية تنظيم اللقاءات الثنائية المشتركة وورش العمل ولقاءات تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الإدارات والأقسام في الجهات الرياضية المعنية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يتم تطبيقها في تلك الجهات للاستفادة منها وتعميمها.

كما ناقش معاليه آلية تكوين لجان تنسيقية مشتركة من الجهات الرياضية المعنية في البلدين الشقيقين لوضع خطط العمل والاستراتيجيات للبرامج والمبادرات المختلفة التي تصدر عن قيادات الحركة الرياضية والأولمبية في البلدين.

حرص

وحرص أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، على تهنئة ثنائي المنتخب الوطني للدراجات الهوائية يوسف ميرزا وأحمد المنصوري بمناسبة تألقهما اللافت في منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في مدينة قونية التركية وذلك بإحرازهما 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وقال الشعفار إن هذا الإنجاز المشرف أثلج صدورنا جميعاً كونه الأول في تاريخ رياضة الدراجات الإماراتية وجاء نتيجة العمل الجاد والمثابرة من قبل اللاعبين وبدعم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومساندة وتشجيع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات برئاسة منصور بوعصيبة.

ووجه الشعفار الشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس الجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي على حضوره ومتابعته للوفد الإماراتي.

وتمنى رئيس الشعفار المزيد من النجاحات للمنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية العام المقبل، مشدداً على ضرورة استثمار هذا التألق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي للاستعداد الجيد للبطولتين الآسيويتين للطريق في تايلاند والمضمار في ماليزيا 2023 حتى يتمكن المنتخب الوطني من انتزاع بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحصد وفد الإمارات الرياضي في الدورة حتى الآن ومع نهاية اليوم السابع 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وبرونزية واحدة جاءت جميعها عن طريق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية.

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تتضمن الألعاب التسع التي ستشارك فيها الإمارات الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات.

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