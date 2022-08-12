«فيا» يعالج ارتدادات سيارات فورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أن الاتحاد سيقدم اللوائح الفنية المحدثة لعام 2023 إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات لمعالجة مشكلة الارتدادات التي تعاني منها سيارات الفورمولا 1. وكان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قد ناقش هذه المسألة مع جميع السائقين العشرين ومديري الفرق العشرة في الفورمولا 1.

وقال بن سليّم: «يسعدني أن أؤكد أننا سنقدم اللوائح الفنية المحدثة لعام 2023 إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات خلال هذا الأسبوع لمعالجة هذه القضية».

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