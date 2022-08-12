كأس رئيس الدولة للرجبي.. النسخة الأولى ديسمبر المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

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قرر اتحاد الإمارات للرجبي استحداث بطولة تحمل اسم «كأس رئيس الدولة للسباعيات» للرجال والسيدات، ويدرس الاتحاد إقامة البطولة خلال ديسمبر المقبل، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، الشريك الاستراتيجي في دعم نشاط اللعبة، والذي سيتم التشاور مع مسؤوليه في موعد إقامة البطولة، بما يحقق لها النجاح المنشود، الذي يتناسب مع اسم البطولة.

وكشف محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي في تصريح خاص لـ«البيان» أن البطولة الغالية تأتي في إطار خطط مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتشجيع قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد في الارتقاء باللعبة، وتوفير مزيد من المباريات والاحتكاك للاعبين، سعياً للارتقاء بمستواهم، بما يخدم المنتخبات الوطنية والطموحات المرجوة في حصد مزيد من الألقاب.

وقال أمين عام اتحاد الرجبي: إن الاتحاد ينظم العديد من البطولات منها دوري للرجال من فئة 15 لاعباً، ولم يكن لدينا بطولة لفئة 7 لاعبين، لذلك جاء التفكير باستحداث بطولة «كأس رئيس الدولة للسباعيات» لتعزيز المشاركة في فئة السباعيات، التي تستأثر بالاهتمام الدولي والقاري، ويشارك بها اللاعبون من فئتي الرجال والسيدات، على أن تقام بنظام الكؤوس بخروج المغلوب، ومن المتوقع أن يشارك في فئة الرجال حوالي 16 فريقاً سيتم تقسيمهم على فئتين، الأولى للاعبين تحت 30 سنة، والثانية للاعبين فوق الـ 30 سنة لتشجيع لاعبي مختلف الأندية على المشاركة.

فيما يتوقع أن يشارك في فئة السيدات حوالي من 8 إلى 12 فريقاً، وقال محمد الزعابي: سيتم الإعلان عن آلية المشاركة للرجال والسيدات خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من وضع كافة اللوائح المنظمة للبطولة، والتي يتوقع لها نجاحاً كبيراً، لرغبة كل الفرق في المشاركة، وتقديم أفضل مستوى في البطولة الأغلى.

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