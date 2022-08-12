اعتزال سيرينا «فوائد» لأمريكا المفتوحة

المصدر: نيويورك - رويترز

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قالت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إن الطلب على شراء التذاكر لمشاهدة سيرينا وليامز في آخر بطولاتها ارتفع في غضون 24 ساعة بعد إعلان اعتزالها بعد البطولة الكبرى التي ستقام على الملاعب الصلبة في نيويورك.

وقال آدم بوديلي المتحدث باسم الشركة «نرى عادة ارتفاعاً في الطلب على التذاكر عندما يعلن لاعب اعتزاله، وهذا هو الحال بشكل خاص عندما فعلتها سيرينا وليامز التي يمكن القول إنها واحدة من أعظم من لعب التنس عبر التاريخ». «خلال 24 ساعة الماضية، شهدت مبيعات التذاكر ارتفاعاً ثماني مرات أكثر من المتوسط اليومي، ولكن الخبر السار للجماهير هو أن متوسط سعر التذكرة ظل ثابتاً».

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