«الإمارات للدراجات» يضم نوفاك

المصدر: أبوظبي - وام

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واصل فريق «الإمارات» للدراجات الهوائية دعم صفوفه من أجل المستقبل، وتعاقد مع الدراج السلوفيني دومين نوفاك (27 عاماً) بعقد يمتد لعامين بداية من 2023.

وكان الفريق تعاقد في اليومين الماضيين مع الدراجين النمساوي فيلكس جروسشارنتر والبلجيكي تيم ويلينز بعقد يمتد لعامين أيضاً لكل منهما بداية من 2023.

وسبق لنوفاك أن توج بطلاً لسباق الطرق في سلوفينيا كما كان ضمن ثلاثي منصة التتويج في سباق جولة سلوفينيا هذا العام إلى جانب مواطنه تادي بوجاتشار ورافال مايكا نجمي فريق «الإمارات»، واللذين فازا بالمركزين الأول.

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