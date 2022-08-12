الروسي يشارك في مونديال الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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وضع الاتحاد الدولي للطائرة ثقته في حكمنا العالمي الأولمبي حامد الروسي بتعيينه ضمن طاقم تحكيم بطولة العالم للرجال والتي ستقام في سلوفينيا وبولندا من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2022 واختيار حكمنا العالمي الروسي ضمن نخبة الستة الكبار والذين سيديرون مباريات الدور النهائي ويشارك بالبطولة 24 فريقاً حيث تستضيف سلوفينيا أربع مجموعات وبولندا مجموعتين والدور قبل النهائي والنهائي سيقامان بمدينة كاتوفيتشي البولندية. وسبق لحكمنا العالمي تواجده في نهائي دوري الأمم للرجال بإيطاليا يوليو الماضي وجولتي الدور التمهيدي للرجال والسيدات بالفلبين في يونيو 2022 الماضي.

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