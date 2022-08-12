مونديال المواي تاي يفتتح اليوم

المصدر: كوالالمبور - البيان

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يخوض منتخب الأمل الإماراتي للمواي تاي بعد ظهر اليوم أول نزالاته في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين والشباب التي تقام في عاصمة ماليزيا كوالالمبور والتي تستمر حتى 21 أغسطس الحالي بمشاركة حوالي 700 لاعب ولاعبة من 101 دولة من مختلف القارات على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء أمس.. وكانت بعثة منتخب الأمل الإماراتي للمواي تاي تحت 17 سنة وحتى 10 سنوات، قد انضمت للوفود بفندق البطولة أول من أمس بعد معسكر قصير هناك، ويرأس البعثة ياسر سالم الساعدي وتضم 19 لاعباً.

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