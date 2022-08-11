الحوامدة بطلة الجمباز الإيقاعي تنطلق للعالمية من دبي

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت البطلة الأردنية لمار الحوامدة رحلتها نحو العالمية والبطولات الدولية في الجمباز الإيقاعي عبر بوابة نادي جمناستيكا في دبي تحت إشراف المدربة البيلاروسية انستازيا زاكريوسكايا وتحت إشراف ومتابعة الاتحاد الأردني الذي يضعها ضمن المواهب التي يمكن أن تشرّف الأردن في الأولمبياد العالمي والبطولات العالمية ضمن برنامج رعاية ومتابعة على مستوى احترافي.

متابعة أردنية

وكشفت البطلة عن سر تميّزها في الجمباز الإيقاعي رغم صغر سنها بأن السبب هو الدعم الذي تجده من مدربتها انستازيا والاتحاد الأردني للجمباز الذي تابعها عبر مشاركتها في البطولات العالمية، ومنها البطولات التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة وروما وبيلاروسيا، فهي التي كشفت موهبتها وجلبت لها الاهتمام.

دعم إماراتي

وأكدت البطلة لمار أنها مدينة بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات ودبي التي وفرت لها كل مقومات النجاح وممارسة رياضة الجمباز في بيئة احترافية مع مواهب من مختلف دول العالم وسط تنافسية عالية أسهمت في صقل موهبتها وحفزتها على المتابعة والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية التي تقام داخل وخارج دولة الإمارات، حيث حصلت على عدة مراكز تتراوح بين الثاني والثالث في منافسات عالمية مثل كأس روما في إيطاليا، وبطولة جمناستيكا العالمية في الإمارات العربية المتحدة، وبطولة الجمباز الإيقاعي في منسك بيلاروسيا.

تدريب بيلاروسي

وحول صقل موهبتها والتدريبات التي أوصلتها للمشاركة في البطولات العالمية أعربت البطلة لمار الحوامدة عن شكرها وتقديرها للمدربة البيلاروسية انستازيا زاكريوسكايا التي ألهمتها واكتشفت موهبتها بالصدفة وهي في عمر 3 سنوات وضمتها إلى نادي جمناستيكا في دبي.

حلم الأولمبياد

وأكدت البطلة لمار أنها وبدعم مباشر من الاتحاد الأردني للجمباز تعمل على استمرارية تمثيل الأردن في المنافسات والبطولات العالمية والأولمبياد العالمي نسخة 2028، لذا فهي الآن تتدرب بمعدل 6 ساعات يومياً في دبي، فضلاً عن المعسكرات والفعاليات التي ستشارك بها مستقبلاً، التي ينظمها الاتحاد الأردني للجمباز في إطار التحضيرات المبكرة للمشاركات العالمية خاصة الأولمبياد.

دعم متواصل

وحول الدعم المقدم للاعبة لمار الحوامدة وكيفية اكتشافها يقول م. صالح الغويري نائب رئيسة الاتحاد الأردني للجمباز، نائب رئيس الاتحاد العربي للجمباز: «من خلال الأصدقاء علمنا أن هنالك لاعبة أردنية في الجمباز الإيقاعي مقيمة في دولة الإمارات الشقيقة، فتم التواصل مع أهل اللاعبة، ولمسنا الاهتمام الكبير والمتابعة من والدة اللاعبة بشكل خاص، والأهل بشكل عام، ومدربتها».

موافقة الاتحاد

وعن موقف الاتحاد الأردني بعد معرفة ومشاهدة اللاعبة المقيمة في دولة الإمارات يقول صالح الغويري نائب رئيسة الاتحاد الأردني للجمباز: «حصلنا على صور وفيديوهات للاعبة لمار، عندها طلبت الأميرة رحمة بنت الحسن / رئيسة الاتحاد الاهتمام بلمار كونها بطلة واعدة، وفعلاً حضرت لمار مع أهلها إلى الأردن بداية يوليو الماضي، وقدمت عرضاً رائعاً، حيث لفتت أنظار وسائل الإعلام المحلية والعربية، ومن الناحية الفنية تمتلك لمار إمكانيات البطلة الواعدة، التي ستمثل الأردن قريباً في المحافل العربية والقارية والدولية».

بطلة عالمية

ووصفت المدربة البيلاروسية انستازيا زاكريوسكايا الموهبة لمار الحوامدة بأنها مشروع بطلة عالمية بكل المواصفات، لأن الجمباز الإيقاعي من أصعب الرياضات، حيث تتطلب ساعات تدريب طويلة، ولمار أظهرت قدرتها على التحمّل والتدريب لمدة 6 ساعات يومياً، وحالياً تتدرب لمار على 4 أدوات لتكون مستعدة بشكلٍ كامل لأي بطولات قادمة، وتكون من اللاعبات المحترفات المتميزات محلياً وعالمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز