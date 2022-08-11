حمد الكندي يتأهل بالعلامة الكاملة لربع نهائي "التراب" بألعاب التضامن

المصدر: وام

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تأهل حمد الكندي لاعب منتخبنا الوطني للرماية إلى ربع نهائي مسابقة التراب ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا بمدينة قونية التركية.

وشق الكندي طريقه إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة، برصيد 125 طبقاً من 5 جولات.

كما حقق يحيى المهيري لاعب منتخبنا الوطني للرماية المركز الـ11 بالمسابقة نفسها برصيد 117 طبقاً، فيما حل ظاهر العرياني في المركز الـ24 برصيد 110 أطباق.

وفاز حبيب البلوشي لاعب منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم على المصنف الأول في البطولة بدور الـ16 قبل أن يخسر في ربع النهائي من المصنف الثاني.

وفي منافسات الدراجات، حققت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات المركز السادس في سباق الطريق ضد الساعة لمسافة 16 كم بزمن 24:21.507 دقيقة، وحققت زميلتها زهرة حسين المركز العاشر بزمن 26:05.414 دقيقة.

وسجل سيف الكعبي زمناً بلغ 34:04.476 دقيقة في سباق الطريق ضد الساعة لمسافة 25 كم.

وكان منتخبنا الوطني للدراجات حصد 4 ميداليات ملونة /ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزية واحدة/.

ويشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال في المنافسات غداً عن طريق الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي بوزن 67 كجم للرجال حيث تقام المنافسات على المركز الدولي للمعارض بقونية.

ويصل منتخبنا الوطني للجودة إلى قونية غدا لبدء مشاركته في فعاليات الدورة.

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