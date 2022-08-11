أحمد بالهول: «ألعاب التضامن» أفضل إعداد لأولمبياد 2024

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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حضر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة باستاد متروبوليتان، التي تستضيفها مدينة قونية التركية، خلال الفترة 9 - 19 من الشهر الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وتشارك الإمارات فيها بـ53 رياضياً في 9 رياضات مختلفة.

وحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح ثنائي منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يوسف ميرزا وصفية الصايغ.

وافتتح الحفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية. كما حضر حفل الافتتاح سعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى تركيا، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وزار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مقر إقامة وفد الإمارات المشارك في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، وجميع الرياضيين والوفد الإداري والفني والطبي المرافق لهم، حيث نقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مؤكداً متابعة سموه لمشوار وفد الإمارات في الدورة وجميع المنتخبات الوطنية في مسيرة تمثيل الوطن في هذا المحفل الرياضي المهم، والذي يضم نخبة من أبرز الرياضيين من 56 دولة.

وأعرب معاليه خلال زيارته لمقر إقامة الوفد الإماراتي عن ثقته في الرياضيين المشاركين بالدورة وكذلك اللاعبات اللاتي ينافسن في فئة السيدات، مطالباً الجميع بالتركيز ومضاعفة الجهود لتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات، واستثمار هذه الدورة القوية كمحطة رياضية قبل خوض الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين العام المقبل. وثمن معاليه الجهود التي يبذلها الرياضيون والمسؤولية التي يحملونها بكل فخر في مسيرة تمثيل الوطن، وهي دائماً محل تقدير واعتزاز لمجلس إدارة للجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجميع فرق العمل التي ترافقهم في مختلف الاستحقاقات والمحافل الرياضية المختلفة. ورافق معاليه خلال زيارته لقرية الرياضيين العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس وفد الإمارات في الدورة.

وحصد وفد الإمارات الرياضي في الدورة حتى الآن ومع نهاية اليوم السادس 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية جاءت جميعها عن طريق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية.

وتشارك الإمارات في الدورة بـ9 رياضات هي الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات.

استهل منتخبنا الوطني للرماية منافسات التراب بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بواقع 3 جولات من أصل 5 بإجمالي 125 طبقاً، حيث نجح الرامي حمد الكندي في تحقيق العلامة الكاملة، فيما حصد يحيى المهيري 70 طبقاً كما حقق ظاهر العرياني 63 طبقاً.

وافتتح منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم مشواره بالدورة بالمشاركة في التمهيدي، وتخوض عائشة النقبي لاعبة منتخبنا للتايكواندو اليوم منافسات وزن 46 كغ، فيما ينافس الدراجات بمسابقة الطريق ضد الساعة.

ويستهل الأثقال مشواره اليوم من خلال الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي بوزن 67 كغ للرجال. ويصل اليوم إلى قونية منتخبنا للمبارزة، بينما يصل «كاراتيه الإمارات» الأحد المقبل بـ 8 لاعبين ولاعبات، وهم أحمد سالم وسليمان الملا ومحمد الأنصاري ومروان عبد الله المازمي ويوسف فريدوني وعبد الغني محمد، وحوراء العجمي وفاطمة سالم.

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