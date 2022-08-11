الدراج ويلينز ينضم لفريق الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن فريق «الإمارات» للدراجات الهوائية عن تعاقده مع الدراج البلجيكي تيم ويلينز (31 عاماً) بعقد لمدة عامين حتى نهاية عام 2024.

وحقق ويلينز 34 فوزاً احترافياً خلال مسيرته الرياضية حتى الآن، ومن بينها فوزه في 4 مراحل في الجولات الكبرى.. ويتطلع الدراج البلجيكي لتحقيق المزيد من الإنجازات المشابهة في المواسم المقبلة.

وقال ويلينز: «بعد 10 سنوات مذهلة مع فريقي السابق، قررت أن الوقت حان لخوض مغامرة جديدة.. وبانضمامي لفريق الإمارات، أشعر أنني سأكون جزءاً من فريق عالمي».

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