«أبوظبي للزوارق» يتأهب لـ«جولة كوبسكيس»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض تحدٍ جديد من خلال المشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2، والمقررة بمدينة كوبسكيس في ليتوانيا، وهي المحطة الثانية من البطولة هذا الموسم.

وتأتي هذه الجولة بعد أقل من 3 أسابيع على إقامة الجولة الأولى بمدينة أوجستو البولندية.

وتتوجه بعثة فريق أبوظبي إلى ليتوانيا اليوم، ويترأس البعثة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وتضم البعثة المتسابقين راشد القمزي وماجد المنصوري والراديو مان ناصر الظاهري والطاقم الإعلامي والإداري للفريق..

25

وتقام جولة ليتوانيا في أجواء تنافسية قوية بتوقعات المشاركة العالية، التي قد تصل لأكثر من 25 زورقاً، ووسط تحضيرات وتجهيزات قوية لكل الفرق المشاركة لمواصلة المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

وكانت الجولة الماضية شهدت مشاركة 22 زورقاً، وفاز الألماني ستيفان هاجن بالمركز الأول وتصدر البطولة في المرحلة الأولى.

ووجه سالم الرميثي رئيس البعثة الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية للمتابعة الدائمة والدعم المتواصل للفريق، كما وجه الشكر إلى أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب.

وكشف الرميثي عن عزم الفريق على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية القوية، وقال: «نحن في كامل جاهزيتنا والاستعداد لمنافسات الجولة الثانية، وزوارق الفريق في قمة الإعداد الفني، بالإضافة لاستعداد المتسابقين بدنياً وذهنياً».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز