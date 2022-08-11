الإمارات تتقدم 25 مركزاً في «أولمبياد الشطرنج»

المصدر: تشيناي - البيان

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تقدم منتخبا الإمارات للرجال والسيدات للشطرنج 25 مركزاً في الترتيب العام للأولمبياد العالمي للشطرنج. ونال منتخب السيدات المركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة C ليتقدم في الترتيب العام للأولمبياد 25 مركزاً ليصبح في المركز الـ60 ويحل في المركز الثاني عربياً.

من جانبه تقدم منتخب الرجال 25 مركزاً ليصبح في المركز 78 والمركز الثالث عربياً .

وأعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، عن سعادته بهذه النتائج، مؤكداً أن أهداف الاتحاد تصب في 3 اتجاهات تتمثل في الفوز بالبطولات ورفع التصنيف الدولي للاعبين واللاعبات والحصول على ألقاب دولية، وأيضاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة في اللعبة. و قال: «تحقق ذلك بالفعل، حيث نال لاعبونا 3 ألقاب دولية، وتم رفع تصنيف معظم اللاعبين».

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