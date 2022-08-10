غدا.. "دبي لأصحاب الهمم" يختتم النسخة السادسة من نشاطه الصيفي

المصدر: وام

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يسدل الستار غدا على النسخة السادسة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والذي أقيم تحت شعار "إلى القمم يا أصحاب الهمم" بمشاركة 250 منتسبا و150 متطوعا ومتطوعة برعاية أكثر من 30 راعيا.

واستمرت هذه النسخة لمدة 8 أسابيع واشتملت على 280 فعالية أبرزها فعاليات رياضية ومبادرات ومنصة لاكتشاف المواهب و21 رحلة ترفيهية خارجية لوجهات مختلفة في دبي أبرزها برج خليفة، ومكتبة محمد راشد، ومتحف المستقبل، ودبي مول، وعالم مدهش، ومدينة الطفل، إضافة لبرامج تدريبية تفاعلية.

ويشتمل حفل الختام غدا العديد من الفقرات؛ أبرزها أوبريت الوعد من تقديم أصحاب الهمم وتكريم شركاء النجاح، الذين تفاعلوا مع الحدث، إضافة لفيديو عن قصة نشاط متفرد خلال 8 أسابيع من الحيوية والتفاعل.

وأشاد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بدور فرق العمل المختلفة التي قدمت نسخة استثنائية ستعود بالعديد من المكاسب على كل من حظى بالمشاركة فيها، خاصة أن نادي دبي لأصحاب الهمم يترجم توجيهات "القيادة الرشيدة" في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لأصحاب الهمم.

وقال: "النشاط الصيفي كان فرصة ذهبية لـ250 منتسبا من أجل استثمار طاقاتهم في فصل الصيف وتعزيز قدراتهم، خاصة أن النادي يهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات المهم لتنمية مهارات أصحاب الهمم واكتشاف روح الإبداع والتعلم واستهداف المزيد من المشاركين من دورة لأخرى".

وأضاف: "النشاط الصيفي حظى بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة على رأسها هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة واعدة من المتطوعين لتحقق النسخة السادسة جميع الأهداف التي أقيمت من أجلها ليكسب المشاركون مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية متعددة".

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة: "النشاط حقق العديد من المكاسب للمشاركين في توفير بيئة مثالية في فصل الصيف. لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كافة الأنشطة إضافة لانضمام شركاء جدد لمنظومة "دبي لأصحاب الهمم"، ما يؤكد أن الرسالة المجتمعية نحو الاندماج الكامل في المجتمع قد وصلت".

ووجه العصيمي الشكر إلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على الرعاية الماسية للهيئة للنشاط الصيفي مؤكدا دورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة ..كما وجه الشكر لفرق العمل والمتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في نجاح فعاليات النشاط.



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