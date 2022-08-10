إقبال كبير على معسكر الجوجيتسو الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار(IVI)، نجاحاً كبيراً في ظل الإقبال الكبير الذي صاحب انطلاقته في 26 يوليو الماضي، فيما يواصل استقبال الناشئين من محبي هذه الرياضة في كلّ من أبوظبي ودبي في صالة الاتحاد أرينا ومجموعة مختارة من المنشآت الرياضية الأخرى التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ووفرت فعاليات المعسكر بعد مرور ثلاثة أسابيع وجهة رائعة لعشاق الجوجيتسو، إذ أتاحت لهم فرصة استغلال العطلة الصيفية لصقل مواهبهم وتطوير أدائهم، فضلاً عن اكتساب مهارات جديدة مع برامج مُخصصة تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء، ما يمهد الطريق للمواهب الواعدة ليكونوا أبطال المستقبل في البطولات الرياضية محلياً وعالمياً.

وفي هذا السياق، يقول راشد الحميدي، أحد اللاعبين المشاركين في المعسكر والبالغ من العمر 15 عاماً: «منحتني الجوجيتسو مزيداً من الثقة بالنفس بفضل تأثيرها الإيجابي على شخصيتي، ما دفعني للتطلع قدماً إلى اكتساب خبرات أكبر تؤهلني للانضمام إلى فريق احترافي. كما آمل أن يمهد هذا المعسكر الطريق لمسيرتي الرياضية تحقيقاً لحلمي بأن أكون أحد أفراد منتخب الإمارات للجوجيتسو يوماً ما، بهدف إحراز ألقاب ترفع علم الإمارات عالياً في الفعاليات المرموقة لهذه الرياضة».

مزايا

من جانبه، أوضح هزاع البلوشي، والد أحد اللاعبين المشاركين في المعسكر: «يوفر المعسكر مجموعةً واسعة من المزايا لمحبي تلك الرياضة التي تعد إحدى أكثر رياضات الفنون القتالية انتشاراً في العالم، ما يعكس جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو الحثيثة والرامية إلى النهوض بالمواهب المتميزة استعداداً لخوض بطولات حقيقية. وتشتمل فعاليات المعسكر على برامج مصممة وفقاً لأعلى المعايير تحت إشراف مدربين مؤهلين من أصحاب الكفاءة والخبرة التي تساهم في تحسين اللياقة البدنية والصحة الذهنية وقدرات الدفاع عن النفس لدى الأبناء».

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد قد وسع نطاق المعسكر هذا العام ليشمل كلاً من أبوظبي والعين ودبي، تلبيةً للإقبال المتزايد من جميع شرائح المجتمع على التعرف إلى اللعبة واحترافها، ويرحب المعسكر بالرياضيين الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 6-16 عاماً ضمن فئات منفصلة للمبتدئين والمتقدمين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من الاثنين إلى الجمعة. وتستمر أنشطة المعسكر حتى 26 أغسطس المقبل، مع خيار التسجيل لأسبوع واحد فقط أو أسبوعين أو كامل مدة المعسكر.

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