«اتحاد الريشة الطائرة» يعتمد الأهداف الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد اتحاد الإمارات للريشة الطائرة برئاسة نورة حسن محمد الجسمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة جعفر إبراهيم، ورشة العصف الذهني بمقر النادي الهندي بدبي لتبني مختلف الأفكار والمبادرات الرامية لتطوير اللعبة.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الورشة سلسلة من الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في وضع وتنظيم القوانين والتشريعات في اللعبة، وخلق نظام منافسات محلي متميز واستضافة أحداث رياضية عالمية، واكتشاف المواهب ورعايتها، ونشر اللعبة في المدارس والجامعات وتطوير الكوادر الفنية، وزيادة الشراكات والتكامل مع المؤسسات والجهات الرياضية المحلية والدولية والوصول إلى أكبر عدد من العضويات الدولية والقارية ودمج وإشراك كافة فئات المجتمع في أنشطة الريشة الطائرة.

وانبثقت من الاجتماع الرؤية والرسالة لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، حيث تقوم الرؤية على نشر رياضة الريشة الطائرة وصناعة البطل الأولمبي، وأما الرسالة فهي تقوم على بناء جيل ومجتمع رياضي لتحقيق إنجازات رياضية عالية المستوى بكفاءات وطنية مؤهلة ومدربة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز