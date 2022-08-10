آمنة عمر بطلة الناشئين في «صيف العين للشطرنج»

المصدر: العين - البيان

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توجت الناشئة الإماراتية آمنة عمر مختار (11 عاماً) بلقب وكأس بطولة الشطرنج الكلاسيك لغير المصنفين والناشئين ضمن منافسات مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج، الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وشهد المهرجان مشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين، وشارك في بطولة الشطرنج الكلاسيك 88 لاعباً ولاعبة من 7 دول (الهند والفلبين وباكستان ومصر وسلطنة عمان وسوريا والإمارات).

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، أحمد النعيمي نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير الأنشطة والمسابقات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحصدت آمنة عمر الميدالية الذهبية وكأس بطولة الشطرنج الكلاسيك لغير المصنفين والناشئين برصيد 6 نقاط، وحل العماني عبد الملك المعمري والإماراتي سلطان الظاهري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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