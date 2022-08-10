شينكوين ينعش آماله بالتأهل إلى «دي بي وورلد للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج الإنجليزي كولم شينكوين بلقب بطولة كازو المفتوحة للغولف في ويلز، بدعم من غاريث بيل، ضمن جولة دي بي وورلد للغولف، ليحي آماله بالتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

ونجح شينكوين (29 عاماً)، في حصد لقبه الثاني في مسيرته في جولة دي بي وورلد، وهو الذي استهل موهبته الرياضية كملاكم خلال طفولته، قبل أن ينطلق في موهبته بلعبة الغولف، ونجح هذه المرة في حسم لقب بطولة ويلز بعدما أنهى المنافسات بـ 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 847.5 نقطة، وتقدم 65 خطوة ليصبح بالمركز 28 في تصنيف جولة دي بي وورلد هذا الموسم.

من جانبه حقق الإسكتلندي كونور سيم المركز الثاني في البطولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليحصد 305 نقاط، ويرفع رصيده الإجمالي إلى 770.4 نقطة، ليتقدم إلى المركز 32 في ترتيب الموسم.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم.

ويمكن للمشجعين التسجيل للحصول على تذاكر مجانية وشراء تذاكر التجربة المميزة في شاليه البطولة أو قاعة إرث لاونج عبر الموقع الإلكتروني: dpwtc.com.

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