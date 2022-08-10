منتخب الرماية يفتتح مشاركته بـ«ألعاب التضامن» اليوم

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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يفتتح منتخبنا الوطني للرماية اليوم مشاركته في فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري بمشاركة6000 رياضي من56 دولة يتنافسون في24 رياضة من خلال 483 مسابقة، وتشارك الإمارات فيها بـ 53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة، وتقام فعالياتها على13 موقعاً بحضور 2000 متطوع.

ويبدأ منتخبنا الوطني للرماية مشواره بمنافسات التراب التي تقام بمجمع سارا اوغلو للرماية ويشارك فيها حمد الكندي ويحيى المهيري حيث اختتم الرماة تدريبهم الرسمي اليوم قبل انطلاق المنافسات، وقد حضرت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية جانباً من التدريب لدعم الرياضيين والتأكيد على دورهم البارز في تمثيل الوطن .

كما يبدأ اليوم منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم مشواره في الدورة حيث تقام المنافسات كذلك بمجمع سارا اوغلو للرماية.

وحصد وفد الإمارات مع نهاية اليوم الرابع 4 ميداليات ملونة محتلاً المركز الخامس.

وافتتح منتخبنا الوطني للتايكواندو مشاركته في المنافسات أمس وشارك 3 لاعبين في الأدوار التمهيدية لمسابقات اللعبة التي أقيمت على الصالة الرياضية لجامعة سلجوق في قونية حيث بدأ مشاري محمد منافسات وزن 58 كغ أمام اللاعب اليمني صهيب عبدالرحمن وفاز عليه في المباراة الافتتاحية قبل أن يخسر من اللاعب الأذري جاسم ماغوميدوف ويودع الأدوار الأولى.

كما شارك علي محمد بمنافسات وزن 54 كغ وواجه نظيره الأذري سيد دادشوف حيث خسر من المباراة الأولى ولم يكمل مشواره في المسابقة، كما خسرت كذلك اللاعبة فاطمة عيسى بمسابقة وزن 53 كغ من نظيرتها المغربية أميمة البوتشي وخرجت من الدور التمهيدي.

جهود كبيرة

أعرب أحمد المنصوري عن سعادته بإضافة ميدالية جديدة لوفد الإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد حصده فضية مسابقة الامنيوم ، وقال: قدمت رفقة زميلي يوسف ميرزا الذي بذل جهوداً كبيرة وقدم أداءً رائعاً طوال سباقات الامنيوم الـ 4 مستويات قوية ضد كوكبة من النجوم من الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

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