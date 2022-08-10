ماراثون «أدنوك» يطلق سباقات مجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن إطلاق سلسلة جديدة من السباقات المجتمعية، قبل انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي في 17 ديسمبر المقبل.

وتتضمن سلسلة السباقات المجتمعية ثلاث جولات تستقبل المشاركين من جميع الأعمار، حيث تنطلق الجولة الأولى داخل ياس مول أبوظبي في 3 سبتمبر، بينما يستضيف إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الجولة الثانية في 8 أكتوبر، والتي ستكون في الأجواء الخارجية، فيما ستقام الجولة الثالثة من سلسلة السباقات في 5 نوفمبر، أي قبل ما يزيد على شهر من انطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي في مضمار جديد بجزيرة ياس.

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