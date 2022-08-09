8 لاعبين يمثلون "الكاراتيه" في ألعاب التضامن الإسلامي

المصدر: وام

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يشارك منتخبنا الوطني للكاراتيه بـ8 لاعبين ولاعبات في منافسات الكاتا فردي وجماعي والكوميتيه الفردي ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي ، التي بدأت فعالياتها اليوم الثلاثاء في مدينة قونية التركية.

ويتوجه منتخب الكاراتيه إلى قونية في 14 أغسطس الجاري ، وتضم البعثة اللاعبين سليمان الملا ومحمد الأنصاري وأحمد سالم ومروان المازمي ويوسف فريدوني وعبد الغني محمد واللاعبتين فاطمة خصيف وحوراء العجمي. وتضم أيضا الحكم الدولي جابر الزعابي، وخالد سليمان، وأمينة حاجي.

وكان المنتخب استعد للمشاركة في هذه الدورة من خلال معسكر تدريبي من 2 إلى 7 أغسطس الجاري، بصالة الإتحاد بنادي الوصل الرياضي.

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