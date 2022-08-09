"الريشة الطائرة" يعتمد أهدافه الاستراتيجية

المصدر: وام

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، برئاسة نورة حسم محمد الجسمي، أهدافه الاستراتيجية التي تتمثل في وضع وتنظيم القوانين والتشريعات في اللعبة، وخلق نظام منافسات محلي متميز واستضافة أحداث رياضية عالمية.

وتتضمن أهداف الاتحاد أيضا اكتشاف المواهب ورعايتها، ونشر اللعبة بالمدارس والجامعات وتطوير الكوادر الفنية، وزيادة الشراكات والتكامل مع المؤسسات والجهات الرياضية المحلية والدولية والوصول لأكبر عدد من العضويات الدولية والقارية ودمج وإشراك كافة فئات المجتمع في أنشطة الريشة الطائرة.

كما اعتمد المجلس اللجان العاملة؛ وهي لجنة المنتخبات الوطنية، واللجنة الفنية، ولجنة الفعاليات، ولجنة الاتصال والتسويق، ولجنة المسؤولية المجتمعية.

وانطلاقا من حرص الاتحاد على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للنهوض بالرياضة الإماراتية وتنفيذا لسياسة الهيئة العامة للرياضة للإرتقاء بالألعاب الرياضية وحرصا من المجلس على تبني مختلف الأفكار والمبادرات الرامية لتطوير اللعبة، عقد الاتحاد ورشة العصف الذهني بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للعبة جعفر إبراهيم بمقر النادي الهندي بإمارة دبي.

وانبثقت من الاجتماع الرؤية والرسالة للاتحاد ، حيث تقوم الرؤية على نشر رياضة الريشة الطائرة وصناعة البطل الأولمبي، فيما تقوم الرسالة تقوم على بناء جيل ومجتمع رياضي لتحقيق إنجازات رياضية عالية المستوى بكفاءات وطنية مؤهلة ومدربة. واعتمد مجلس الإدارة خلال هذه الورشة أهدافه الاستراتيجية.

وأكدت نورة حسن محمد الجسمي حرص الاتحاد على تفعيل دوره وتسخير كافة الإمكانات والجهود لتطوير اللعبة ونشرها والسعي لاكتشاف المزيد من المواهب الواعدة من الجنسين لتمثيل الإمارات في كافة المحافل الخارجية.

و اوضحت انه تم وضع الخطوات الأولى للعمل من أجل النهوض باللعبة من خلال إعداد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الأسمى وهو حمل لواء الرياضة الإماراتية وجعل اللعبة واجهة مشرفة للدولة من خلال ما يحققه أبنائها من إنجازات ، خاصة وأنها من أهم الرياضات الأولمبية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

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