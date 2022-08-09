الجزيري: استضافة مباريات من «NBA» يرسخ مكانة أبوظبي الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتبر صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أن استضافة العاصمة مباريات من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لأول مرة في الإمارات ومنطقة الخليج تساهم في ترسيخ مكانة العاصمة على خريطة الوجهات المفضلة لأبرز الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، علاوة على أنها تُثري الأجندة الحافلة بالبطولات والمنافسات الرياضية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبطولة أبوظبي للغولف، والدوري الهندي الممتاز للكريكيت، وبطولة العالم للترايثلون، ونزالات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» وبطولة مبادلة العالمية للتنس.

وأضاف الجزيري: بالإضافة إلى ذلك فالاستضافة تؤكد حجم الثقة العالمية بما تمتلكه الإمارة من موارد وبُنى تحتية ومنشآت متكاملة ومقومات سياحية وثقافية وخبرات بشرية قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات والبطولات الرياضية، والترحيب بالجمهور والزوار من جميع أنحاء العالم في أجواء من الأمن والأمان.

وواصل: أصبحت الدائرة من خلال مبادرتها الترويجية «زوروا أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين، والحقيقة فالرياضة بصفة عامة أحد محفزات النمو السياحي، فالرياضات الشعبية مثل كرة السلة تحظى باهتمام الجمهور حول العالم، وتعتبر محوراً رئيسياً في الاستراتيجيات التسويقية، نظراً لدورها في استقطاب المزيد من الزوار إلى الوجهات المستضيفة، ومنحهم فرصة التعرف على ثقافتها وتجاربها الأصيلة.

واعتبر مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي البطولة منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل ما تقدمه أبوظبي للعالم من تجارب سياحية وثقافية وترفيهية ومعالم طبيعية. ويحقق تنظيم مثل هذه الفعاليات مردوداً اقتصادياً مباشراً عن طريق تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز أنشطة فنادق ومنتجعات ومنشآت الضيافة ومراكز التسوق والمدن الترفيهية في العاصمة أبوظبي.

وعن توقعات الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة للمباراتين، قال الجزيري: نتوقع أن تشهد المباراتان حضوراً استثنائياً يفوق 10 آلاف مشجع في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ومتابعة واسعة من الجمهور في جميع أنحاء العالم عن طريق المنصات الإعلامية المختلفة، حيث تحظى كرة السلة بشعبية كبيرة في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا أسوة بغيرها من مناطق العالم. وبالنظر إلى الإقبال الكبير على شراء التذاكر بمجرد طرحها عبر NBAEvents.com/AbuDhabi، نتوقع نفاذها قريباً.

وأضاف: سيتم بث المباراتين مباشرة في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات (beIN SPORTS) و(Sports Channel) وعبر (NBA League Pass)، وهي خدمة الاشتراك التي تبث مباشرة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مما يمنح الجمهور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم فرصة متابعتها على شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي والتواصل الاجتماعي.

وأكد الجزيري تواجد الأسطورة شاكيل أونيل في أبوظبي لحضور المباراتين، باعتباره سفيراً لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022، وقال: أونيل أكد حضوره المباراتين المرتقبتين خلال شهر أكتوبر في العاصمة الإماراتية، فضلاً عن المشاركة في برامج تطوير المواهب الشابة والتواصل مع الجمهور خلال الأسبوع الحافل بفعاليات وتجارب كرة السلة، والتي سنقوم بالكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: استقطاب مباريات وبرامج الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إلى أبوظبي يشكل مصدراً لإلهام وتحفيز الناشئين والشباب والمجتمع بأكمله على ممارسة كرة السلة والرياضة، إلى جانب تبني أنماط الحياة الصحية، مع تأكيد أهمية الرياضة واللياقة البدنية في الحياة اليومية، بالتزامن مع اكتشاف أجيال جديدة من نجوم كرة السلة.

وواصل الجزيري قائلاً: اختتمنا مؤخراً أول دوري ناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه في أبوظبي» الذي منح الفتيان والفتيات من مدارس الإمارة فرصة تعلم أساسيات اللعبة بالإضافة إلى قيمها النبيلة المتمثلة في الروح الرياضية والعمل الجماعي والإصرار والعزيمة، وانضم خمسة لاعبين من الإمارات ضمن ما يزيد عن 220 لاعباً ولاعبة من منطقة الشرق الأوسط، إلى برنامج «كرة السلة بلا حدود»، المعروف أيضاً بأكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، الذي يهدف إلى تطوير المواهب الواعدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من انطلاق البرنامج.

وعن حضور نجوم عالميين آخرين للحدث في أبوظبي قال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: نتطلع إلى الترحيب بكوكبة من ألمع نجوم الرياضة العالميين، ومن بينهم أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري، الذي حصل على كأس العالم مع منتخب بلاده عام 1998، وتوّج بدوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني.

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