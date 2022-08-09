الهلال الأحمر الإماراتي يحتفي بأبطال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقام الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حفل تكريم في مقره في أبوظبي للاحتفاء ببعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو وبإنجازات أبطاله المشرّفة التي سطّروها في دورة الألعاب العالمية في برمنجهام، وحصدوا خلالها خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

وحضر الفعالية كل من محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ وفهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسالم الريس العامري، نائب الأمين العام لشؤون المحلية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ وريف الخاجة، مدير إدارة التسويق لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وكرم الحفل أفراد بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو التي ضمّت كلاً من يوسف البيرق أخصائي إعلام ومشاريع، واللاعبين: بلقيس عبد الله، وشما الكلباني، ومحمد السويدي، ومحمد العمري، وفيصل الكتبي، وكان في استقبال وفد اتحاد الإمارات للجوجيتسو حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر.

وبعد استقبال الوفد، تفقد أبطال منتخب الإمارات متحف الهلال الأحمر، وحضروا مقطعاً مصوراً يستعرض إنجازات الهيئة، قبل التوجه لزيارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية. ومن ثم، تمت دعوة الوفد لمأدبة غداءٍ أقامتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على شرف الأبطال المتوّجين.

دور مهم

وعلق فهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بالشكر لإدارة الهلال الأحمر الإماراتي لهذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقة المتميزة بين الجانبين، وقال: «يضطلع شركاؤنا الاستراتيجيون بدور مهم في دعم مسيرة التميّز التي يسجلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، سواء في البطولات التي ننظمها أو نشارك فيها. ويدرك لاعبونا حجم التوقعات والآمال العريضة المعقودة عليهم من قبل جماهير الوطن، حيث يواصلون العمل على تشريف وطنهم في جميع المحافل».

وأضاف الشامسي: «نفخر بالشراكة التي تجمعنا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد وأهدافه ورسالته في تأسيس جيل قوي من ممارسي الجوجيتسو الذين يحملون قيم هذه الرياضة ويطبقونها في مختلف الميادين لصون المكتسبات الوطنية».

وكان صقور الإمارات قد سجّلوا إنجازاً تاريخياً في بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأمريكية في الفترة من 7 – 17 يوليو الماضي، حيث حصد أبطال منتخب الإمارات خمس ميدالياتٍ ملونة، حيث حقق البطل فيصل الكتبي ذهبية وزن 85 كجم، وذهبية الوزن المفتوح، بينما أحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كجم. وسطّرت النجمة الإماراتية الصاعدة شما الكلباني إنجازاً تاريخياً مع حصدها برونزية وزن 63 كجم، وبرونزية الوزن المفتوح للسيدات.

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