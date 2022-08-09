100 يوم تفصلنا عن «دي بي وورلد للغولف» في دبي

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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بدأ العد التنازلي لبطولة جولة دي بي وورلد العالمية، حيث يُختتم موسم الجولة في دبي، مع تبقي 100 يوم رسمياً على انطلاق فعاليات الحدث المرتقب الذي سيكون الخامس لهذا العام ضمن سلسلة رولكس، ويقام في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر.

وتتميز البطولة أنها تجمع أفضل اللاعبين بحسب تصنيف أداء الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد بالتعاون مع رولكس، لتقدم عرضاً ستكون الجماهير في دولة الإمارات والعالم بانتظاره على ملعب الأرض (ذا إيرث) بداية من 17 نوفمبر المقبل.

يتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم والأبطال السابقين للجولة تحديداً، ومنهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المتوج بأربعة ألقاب كبرى، الإنجليزي مات فيتزباتريك، الذي حقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام، والإسباني جون رام الحاصل على أربعة ألقاب في سلسلة رولكس، بالإضافة إلى كولين موريكاو الذي يدافع عن لقبه، بعدما أصبح أول لاعب أمريكي يتوج بثنائية بطولة جولة دي بي وورلد والتصنيف العالمي لجولة دي بي وولد.

وحض توم فيليبس، رئيس جولة دي بي وورلد في الشرق الأوسط، المشجعين، على اقتناص فرصة تذاكر الدخول المجانية، أو الاستفادة من إحدى التجارب المميزة المتاحة بعروض خاصة، وقال: «مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق البطولة، تتزايد الإثارة بين عشاق الغولف وحتى الجماهير من مختلف فئات المجتمع عموماً في جميع أنحاء الدولة».

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