عبد الله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة اللياقة البدنية

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين في بطولة اللياقة البدنية بنسختها الثانية والتي أقيمت في نادي سيفين جيم الرياضي في دبي وبحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وأحرز المركز الأول بدر محمد النوري برصيد 254 نقطة وحل ثانياً عبد الله محمد السويدي برصيد 228 نقطة وجاء في المركز الثالث إسماعيل إبراهيم الحمادي 222 نقطة، وأقيمت البطولة برعاية وتنظيم شركة القدرة الرياضية وشركة نيوترنت ونادي سيفين الرياضي.

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بالمستويات البدنية والفنية للمشاركين ومعبراً عن سعادته بذلك لإنشاء منتخب قوي قادر على خوض أقوى البطولات ومقدماً الشكر للجنة اللياقة البدنية للجهود المبذولة في تطوير اللعبة والعمل على تشكيل المنتخب الوطني مؤكداً أن هذا العمل يعد ناجحاً من جميع الجوانب ويعكس اهتمام ودعم مجلس الإدارة وبارك للاعبين الفائزين في البطولة ومتمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً.

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