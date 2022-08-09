قيس الظالعي: «سباعيات جاكرتا للرجبي» الأكبر تاريخياً

المصدر: جاكرتا - العوضي النمر

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عبر قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة سباعيات آسيا التي اختتمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أول من أمس، سواء على الصعيد الإداري والتنظيمي أو الفني، وتواجد 15 دولة آسيوية ممثلة بـ 19 منتخباً للرجال من الفئة الثانية والسيدات قائلاً: هي البطولة الأكبر تاريخياً لاتحاد قاري عمره 53 سنة، لذلك لابد من شكر حكومة إندونيسيا واللجنة الأولمبية الإندونيسية والاتحاد الإندونيسي على جهودهم في دعم البطولة والتنظيم الرائع والمميز.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي لعل في هذه المناسبة أبارك لمنتخب سنغافورة رجال وسيدات فوزهما باللقب وتأهلهما لمستوى النخبة لينضما لأقوى 8 منتخبات رجال و8 منتخبات سيدات في القارة، وهذا إنجاز يحسب للاتحاد السنغافوري الساعي لتطوير اللعبة والارتقاء بمنتخباته، وخلال الفترة الأخيرة نجح الاتحاد الآسيوي للرجبي بتوسيع عضوية الدول المشاركة في نشاطه من 29 دولة في يناير 2020 إلى 36 دولة حالياً، مما يشير إلى أن المستقبل كبير للقارة الأكبر.

أسباب

وعن فوز منتخب الإمارات للسيدات بالميدالية البرونزية، واعتبر بعض مسؤولي اتحاد الإمارات للرجبي أن هذا إخفاق يقول قيس الظالعي: منتخب الإمارات قدم مباريات جيدة خلال البطولة وحقق الفوز على منتخبات قوية، وكان المنتخب المرشح الأول لحصد الميدالية الذهبية وكأس البطولة، بحكم نيله المركز الثاني في البطولة الماضية بعد تايلاند الذي لم يشارك في هذه البطولة، ولكن لظروف عديدة اكتفى بالبرونزية، ونحن لا نقلل من الإنجاز ولكن طموحنا أكبر لأن استعداداتنا جيدة ولدينا لاعبات على مستوى عال، وإن شاء الله نستفيد من تلك التجربة في البطولات المقبلة.

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