تمديد الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تمديد باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة إلى يوم الجمعة المقبل، بعد أن كان الموعد المقرر للإغلاق الأولي للترشح في 8 أغسطس.

جاء ذلك في إطار حرص واهتمام أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتنمية رياضة المرأة وتعزيز مكانتها المتقدمة في كافة المجتمعات.

من جهتها، قالت مريم المنصوري رئيسة قسم الدعم الفني والبرامج التدريبية في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «يسعدنا الإعلان عن تمديد موعد إغلاق باب الترشح، حرصاً على التجاوب مع كافة الطلبات وتقديم جميع الفرص المتساوية لكافة المشاركات».

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