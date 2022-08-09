أحمد بن محمد: همة أبناء الوطن لا تعرف المستحيل

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أهمية ترك بصمات إيجابية في جميع المحافل الرياضية التي يرتقي فيها العلم ويعلو أمام مختلف دول العالم بفضل همة أبناء الوطن وإرادتهم التي لا تعرف المستحيل، وانتمائهم المخلص الذي يستمدونه من قيادة رشيدة ضربت أروع النماذج في البذل والعطاء من أجل اسم الإمارات ومكانتها المرموقة وسمعتها الطيبة.

وأشار سموه إلى أن المشاركات في المحافل الرياضية تعد ترجمة عملية للجهود والمساعي المستمرة من الاتحادات الرياضية في مشوار تمثيل الوطن، إضافة إلى كونها المعيار الأساسي الذي نقف من خلاله على مستويات رياضيينا حين يلاقون أقرانهم الرياضيين من جميع الدول المشاركة، إذ تتجلى خلال تلك الاستحقاقات العديد من الجوانب الفنية التي يتم على ضوئها تقييم الأداء، وإعداد التقارير ووضع الخطط الرامية إلى تعزيز مسيرة رياضة الإمارات.

وثمن سموه النتائج المشرفة التي حققها الوفد الرياضي المشارك في ألعاب التضامن الإسلامي بقونية حتى الآن في مسابقات الألعاب التي أقيمت قبل الانطلاق الرسمي للدورة عن طريق منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، مطالباً سموه جميع الرياضيين المشاركين بمواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الميداليات التي تعزز من موقع الإمارات في جدول الترتيب العام للدورة.

وأضاف سموه أن أبناء الإمارات على الموعد دائماً، خصوصاً في المناسبات والمحافل الرياضية الكبرى التي تحتاج إلى عزيمة وإخلاص لإبراز الجانب المشرق والنجاح المشرف في كل مشاركة، والذي يمثل خلاصة عمل دؤوب وإنجازات عدة سطرتها أجيال متتالية حملت الراية ورفعت العلم عالياً على منصات التتويج، مشيراً سموه إلى أن لحظة الإنجاز تظل خالدة في وجدان كل رياضي بعد نجاحه في أداء مهمته السامية وتمثيل وطنه خير تمثيل.

ونوه سموه بأهمية تطبيق جميع الممارسات من جانب الوفد الرياضي المشارك بالدورة التي تتماشى مع مبادئ الخمسين وتحديداً المبدأ السادس الذي ينص على «ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة»، ومن هذا المنطلق تحرص اللجنة الأولمبية الوطنية مع جميع الاتحادات الرياضية في كل استحقاق على تحقيق هذه الرؤية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

وأنهى منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية للرجال سباق الاسكراتش أول سباقات الأمنيوم ضمن منافسات المضمار لمسافة 10 كم بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في قونية التركية، حيث حل أحمد المنصوري ثالثاً في ترتيب السباق الذي أقيم بمضمار قونية وشهد مشاركة 19 دراجاً، فيما حل الدراج يوسف ميرزا في المركز الخامس.

كما شارك ثنائي منتخبنا الوطني للرجال كذلك في سباق السرعة ضمن سباقات الأمنيوم لمسافة 10 كم وحل أحمد المنصوري في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، فيما حقق يوسف ميرزا المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

وحلت شيخة عيسى في المركز الـ14 بمنافسات السيدات بسباق الاسكراتش في منافسة الأمنيوم بالمضمار لمسافة 7.5 كم، كما حققت المركز نفسه في سباق السرعة لمسافة 7.5 كم برصيد 28 نقطة.

افتتاح

وتُفتتح اليوم رسمياً فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 من الشهر الجاري بمشاركة 6000 رياضي، وتشارك الإمارات فيها بـ 53 رياضياً، ويقام حفل الافتتاح في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات على استاد متروبوليتان قونية.

ويستهل منتخبنا الوطني للتايكواندو اليوم منافساته في الدورة، حيث يشارك كل من علي محمد بمنافسات وزن 54 كغ، ومشاري محمد بمنافسات وزن 58 كغ، فيما تخوض فاطمة عيسى مسابقة وزن 53 كغ سيدات.

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