رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: مستقبل واعد ينتظر اللعبة في القارة

المصدر: وام

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أعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة سباعيات آسيا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، سواء على الصعيد الإداري أو التنظيمي أو الفني حيث تواجدت 15 دولة ممثلة بـ15 منتخبا للرجال /من الفئة الثانية/ والسيدات في البطولة الأكبر تاريخيا.

ووجه الظالعي الشكر لحكومة إندونيسيا واللجنة الأولمبية الإندونيسية والاتحاد الإندونيسي للرجبي على جهودهم في دعم البطولة .

وبارك لمنتخب سنغافورة رجال وسيدات الفوز باللقب والتأهل لمستوى النخبة لينضما إلى أقوى منتخبات الرجال والسيدات في القارة الآسيوية.

وأضاف: "هذا الانجاز يحسب للاتحاد السنغافوري الساعي لتطوير اللعبة والارتقاء بمنتخباته. وخلال الفترة الأخيرة، نجح الاتحاد الآسيوي للرجبي بتوسيع عضوية الدول المشاركة في نشاطه من 29 دولة في يناير 2020 إلى 36 دولة حالياً، ما يشير إلى المستقبل الكبير للعبة في القارة.

وعن فوز منتخب الإمارات للسيدات بالميدالية البرونزية، قال الظالعي: "منتخب الإمارات قدم مباريات جيدة خلال البطولة وحقق الفوز علي منتخبات قوية، وكان المرشح الأول لحصد الميدالية الذهبية وكأس البطولة، بعد فوزه بالمركز الثاني في البطولة الماضية بعد منتخب تايلاند الذي لم يشارك في النسخة الحالية. لا نقلل من الإنجاز ولكن طموحنا أكبر لأن استعداداتنا جيدة ولدينا لاعبات على مستويات عالية، والأهم هو الاستفادة من التجربة".

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