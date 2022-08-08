صفقات مميزة وطاقم جديد لسلة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن صفقات اللاعبين الأجانب لفريق رجال كرة السلة، وذلك بالتزامن مع تقديم النادي للطقم الجديد الخاص بالفريق، الذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي 2022-2023.

وتعاقد الشارقة مع كل من المحترف البوسني «إلمدين كيكانوفيتش» لاعب ارتكاز نادي الكويت الكويتي السابق، والذي خاض معه نهائي البطولة العربية موسم 2021، قادماً من رحلة قصيرة في لبنان مع نادي الرياضي، ويعد كيكانوفيتش من الأسماء الشهيرة في عالم كرة السلة، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز، ودافع البوسني من قبل عن ألوان أندية عدة في القارة العجوز، أبرزها موناكو الفرنسي وأورمان سبور التركي وألبا برلين الألماني.

كما نجحت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي بالتعاقد مع صانع الألعاب المحترف الأمريكي «شاني ريكتور» قادماً من نادي الجهراء الكويتي.

وسبق لــ«شاني» التألق مع نادي أُحد السعودي والتتويج بجائزة أفضل لاعب بالموسم وهداف الدوري السعودي، كما خاض صانع الألعاب الأمريكي تجربة سابقة مع نادي البطائح موسم 2020.

وأعرب اللاعبان عن سعادتهما بالانضمام لنادي الشارقة واعدين بتقديم مستوى عالٍ يساهم في حصد الألقاب ويلبي طموح وآمال الجماهير الشرقاوية، وخاصة أن كيكانوفيتش وشاني معتادان أجواء اللعب بالمنطقة العربية.

ويذكر أن سلة «الملك الشرقاوي» قد أجرت تغييرات فنية عديدة بـ«الميركاتو» الصيفي، بمنح القيادة الفنية لرجال السلة للمدرب المصري أحمد عمر، خلفاً للمدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، واستكمال صفوف الفريق باللاعبين المحترفين مبكراً مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتزامناً مع إعلان صفقات عمالقة الملك كشفت إدارة الألعاب الجماعية عن الطقم الجديد الذي سيرتديه لاعبو الفريق الأول لكرة السلة، والمستوحى من ألوان هوية النادي (الأبيض والأحمر والأزرق)، حيث أُعلن عن الطقم بفيديو عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز